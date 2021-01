Ein Selfie von Cédrie Tynowski – «Manchmal ist weniger mehr, und selbst das ist teilweise zu viel» Handball-Nationalspieler Cédrie Tynowski hat ein hartes Jahr hinter sich. Doch nach vier Operationen innert acht Monaten gelang dem Bülacher im Herbst 2021 ein eindrückliches Comeback. Peter Weiss

Cédrie Tynowski macht es sich während der spielfreien Zeit während der WM-Pause im Januar auch einmal auf dem Sofa in seiner Wohnung bequem. Foto: PD

Weil der Spielbetrieb in der Nationalliga A wegen der WM in Ägypten, die am Donnerstag beginnt, derzeit pausiert, hat Captain von Pfadi Winterthur Gelegenheit zum Durchatmen. Daneben nimmt sich der 24-Jährige rechte Flügelspieler sich Zeit, um ein paar persönliche Fragen zu beantworten.

Das Coronavirus. Eine für viele Menschen unbekannte und extrem herausfordernde Situation. Ich hoffe, dass wir das Ganze bald hinter uns lassen können.

Wofür ich alles geben würde. Für meine engsten Freunde und für meine Familie.

Was ich mir nie erlauben würde. Aufgeben. Auch wenn es manchmal doch sehr verlockend wäre.