Verkehrsunfall in Winterthur Sennhof – Mann auf Zebrastreifen angefahren Beim Bahnhof Sennhof ist am Dienstagnachmittag ein Fussgänger von einem Auto angefahren worden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich an der Tösstalstrasse bei der Verzweigung zum Bahnhof Sennhof. Symbolfoto: Stapo Winterthur

Am Dienstagnachmittag kam es in Winterthur Sennhof zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger. Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr, als ein 36-jähriger Kosovare mit seinem Auto auf der Tösstalstrasse in Richtung Kollbrunn unterwegs war. Höhe Verzweigung, welche zum Bahnhof Sennhof führt, bemerkte er einen Passanten auf dem Fussgängerstreifen zu spät, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Der Fahrzeuglenker konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Fussgänger frontal. Der 51-jährige Spanier wurde bei der Kollision schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Spital gebracht. Der Autofahrer kam ohne Verletzungen davon, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über tausend Franken. Bei beiden Beteiligten wurde eine Blut- und Urinprobe sichergestellt, heisst es in der Mitteilung weiter.



far

Fehler gefunden?Jetzt melden.