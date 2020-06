Mehrere Personen in Winterthur angegriffen – Mann bedroht Personen in der Marktgasse mit Messer Am Donnerstagnachmittag wurde in der Marktgasse eine sehbehinderte Person von einem Mann attackiert, mehrere Personen wurden durch den Täter bedroht. Gregory von Ballmoos

Ein Mann bedrohte in der Marktgasse mehrere Personen mit einem Messer. Enzo Lopardo

Ein 30-jähriger Türke rempelte am Donnerstagnachmittag in der Marktgasse einen sehbehinderten Mann an und bedrohte diesen mit einem Messer. Laut einer Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur griff ein Passant ein und verhinderte so Schlimmeres. Der mutmassliche Täter, der nicht in Winterthur wohnhaft ist, ging daraufhin auf den Passanten los und würgte diesen.

Schlussendlich konnte der Mann durch die Passanten und einen Sicherheitsbeamten der City Patrol aufgehalten und auf Höhe der Strehlgasse, direkt beim Kiwi-Kino, durch die Stadtpolizei festgenommen werden. Der Sicherheitsbeamte sei im Auftrag der Läden der Altstadt unterwegs gewesen, heisst es bei der Stadtpolizei auf Anfrage. «Diese Sicherheitsbeamten helfen den Läden beispielsweise bei renitenten Ladendieben», so eine Stapo-Sprecherin.

Ob es sich um eine gezielte Attacke handelte, konnte die Stapo auf Anfrage nicht sagen, man wisse es noch nicht. Der Mann muss sich nun wegen «diverser Delikte» vor der Staatsanwaltschaft verantworten.