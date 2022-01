Unglück in Wetzikon – Mann bei Auto-Reparatur schwer verletzt Bei einem schweren Unfall in Wetzikon wurde ein 47-Jähriger zwischen einem Auto und einem Gebäude eingeklemmt.

Ein Mann wurde bei Reparaturarbeiten an seinem Auto unter dem Fahrzeug eingeklemmt und verletzte sich schwer. Foto: Kantonspolizei Zürich

Bei einem Unfall mit einem Auto hat sich ein Mann in Wetzikon am Samstagnachmittag schwerste Verletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Der Mann war gegen 14 Uhr mit Reparaturarbeiten an seinem Auto beschäftigt, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstagabend mitteilte. Das Auto rollte demnach ein abfallendes Bord hinunter und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes.

Der 47-Jährige wurde laut Polizei unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit sehr schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht.

