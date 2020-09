Sexueller Übergriff in Guntershausen – Mann dringt in Schule ein und bedrängt Mädchen sexuell Am Donnerstagmorgen soll ein Mann auf dem Schulgelände ein Mädchen sexuell belästigt haben. Das Mädchen blieb körperlich unverletzt.

In der Schule in Guntershausen soll ein Mädchen sexuell bedrängt worden sein. Archivfoto: hd

Ein rund 30-jähriger Mann soll am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr ein Mädchen im Schulhaus an der Schulbergstrasse in Guntershausen «sexuell bedrängt» haben. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Erst als das Mädchen schrie, flüchtete der Mann. Das Mädchen sei körperlich unverletzt geblieben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Am Donnerstagmittag ist der Mann noch immer flüchtig, die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Der Mann wird als rund 30-jährig beschrieben, er ist von eher fester Statur, hat kurze, braunschwarze Haare und trägt einen Bart.

gvb