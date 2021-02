Kanton Neuenburg – 19-Jähriger greift Frau mit Säure an Die Frau wurde in einer Tiefgarage von einem Vermummten attackiert. Das Opfer liegt im Universitätsspital Chuv in Lausanne, der Täter ist in Haft.

Drei Stunden nach der Säure-Attacke konnte die Neuenburger Polizei einen tatverdächtigen jungen Mann verhaften. (Symbolbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Eine 24-jährige Frau ist in einer Tiefgarage in Neuenburg von einer vermummten Person mit Säure angegriffen worden. Das Opfer wurde in das Universitätsspital Chuv in Lausanne transportiert. Die Polizei verhaftete einen tatverdächtigen Mann.

Der Notruf ging gegen 08.00 Uhr am Donnerstag bei der Alarmzentrale ein, wie die Kantonspolizei Neuenburg am Freitag mitteilte. Die attackierte Frau wurde von einem Nachbarn gerettet, der durch die Hilfeschreie des Opfers alarmiert wurde.

Der Mann hatte den Reflex, das Opfer mit reichlich Wasser abzuduschen, während er auf Hilfe wartete. Die junge Frau wurde zunächst in einer Klinik in Neuenburg behandelt und anschliessend nach Lausanne ins Universitätsspital Chuv verlegt.

Die Polizei leitete eine Grossfahndung ein. Drei Stunden nach der Attacke konnte sie einen 19-jährigen Mann, der in der Region lebt, im Stadtteil La Maladière festnehmen. Der mutmassliche Täter befand sich am Freitag in der Obhut der Justizbehörden. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren ein. Die Polizei sucht nach Zeugen des Säure-Angriffs.

SDA/nag