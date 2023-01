Südspanien – Mann greift mit Machete Gläubige an – ein Toter, vier Verletzte Ein Mann geht in zwei Kirchen im andalusischen Algeciras mit einer Machete auf Menschen los, auf einem Platz vor einem der Gotteshäuser tötet er einen Messdiener, ein Priester wird schwer verletzt.

Untersuchung zu einem möglichen Terrorakt eingeleitet: Ermittler sperren einen Tatort in Algeciras ab. (25. Januar 2023) AFP/Stringer

Ein bewaffneter Angreifer hat in zwei spanischen Kirchen einen Messdiener mit einer Machete getötet und vier Menschen verletzt. Unter den Verletzten sei ein Priester, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Der mutmassliche Angreifer sei kurz darauf festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe nach den Bluttaten im südspanischen Algeciras ein Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts eingeleitet, schrieb die Zeitung «El País».

Die Leiche des Kirchendieners wurde den Berichten zufolge auf einem öffentlichen Platz vor einer Kirche der Stadt in Andalusien gefunden. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen 25-jährigen Marokkaner. Der Mann war Augenzeugen zufolge mit dem Ruf «für Allah» in die Kirche San Isidro eingedrungen und forderte die Menschen auf, sich zum Islam zu bekennen, wie die Zeitung «elDiario.es» berichtete. Den anwesenden Priester habe er mit der Machete verletzt. Drei Frauen hätten aus der Kirche flüchten können und aus einem nahegelegenen Friseurladen die Polizei alarmiert.

Messdiener stellt sich Täter entgegen

Anschliessend lief der Täter dem Bericht zufolge zu der nur 200 Meter entfernten Kirche La Palma gelaufen, wo er Geistliche bedroht habe. Der dortige Messdiener habe sich ihm entgegengestellt und ihn bis auf die Strasse verfolgt, wo ihn der Angreifer dann tödlich verletzt habe, schrieb «elDiario.es» weiter. Kurz darauf sei der mutmassliche Täter von der Polizei festgenommen worden. Er sei weder vorbestraft noch anderweitig polizeibekannt gewesen.

Der regionale Regierungschef der autonomen Gemeinschaft Andalusien, Juanma Moreno, verurteilte das Verbrechen auf Twitter, rief zugleich aber zu Besonnenheit auf, während «die Fakten untersucht werden». Er versicherte, dass «Intoleranz niemals einen Platz in unserer Gesellschaft haben wird». Der Bürgermeister von Algeciras, José Ignacio Landaluce, äusserte sich erschüttert über die Tat und ordnete eine eintägige Trauer in der Stadt an.

