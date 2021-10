Deutscher Zoll fasst Schmuggler – Mann hatte «ein bisschen Käse aus der Schweiz» dabei Am Grenzübergang Bietingen ist ein Käseschmuggler aufgeflogen. Der Mann führte an Bord eines Reisecars mehrere Schweizer Käselaibe mit einem Gesamtgewicht von 240 Kilogramm mit.

Die vom Zoll in Bietingen (D) im Reisecar gefundenen Käselaibe. Foto: Oberzollamt Singen

Dem deutschen Zollamt Singen ist am Grenzübergang Bietingen (D) bei Thayngen SH ein Käseschmuggler ins Netz gegangen. Die Zöllner fassten den Mann am vergangenen Montag, wie das Hauptzollamt Singen am Montag mitteilte. Zunächst gab der 51-jährige Deutsche an, er führe keine anmeldepflichtigen Waren in seinem Reisecar mit.

Als die Beamten den Car genauer unter die Lupe nehmen wollten, räumte er ein, «ein bisschen Käse aus der Schweiz» mitzuführen. Bei der Kontrolle kamen dann mehrere grosse Schweizer Käselaibe im Gesamtgewicht von 240 Kilogramm zum Vorschein. Dafür musste der Mann 680 Euro Einfuhrabgaben entrichten.

Zudem stellte sich heraus, dass er beileibe kein Ersttäter war und schon zuvor grössere Käsemengen aus der Schweiz importiert hatte, ohne sie beim Zoll anzumelden. Die Behörden eröffneten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung.

SDA/aru

