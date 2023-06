Gewalttat am Bahnhof – Mann in St. Gallen aus Zug gezerrt und mit Stichwaffe verletzt Am späten Freitagabend haben am Bahnhof St. Gallen mehrere Personen einen 23-Jährigen aus einem Zug aufs Perron gezerrt und niedergestochen. Lorenzo Petrò

Gewalttat am Bahnhof St. Gallen: Ein 23-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag auf dem Perron von mehreren Personen aus einem wartenden Zug gezerrt und in einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe verletzt, wie die Kapo St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen ging der 23-Jährige von der Fachhochschule kommend durch die Westunterführung des Bahnhofs zum Perron. Gleichzeitig dürfte eine Gruppe von drei oder vier unbekannten Personen vom Bahnhofplatz kommend ebenfalls durch die Unterführung gelaufen sein. Der 23-Jährige bestieg den auf Gleis 6 wartenden Zug. Etwa um 23:20 Uhr wurde der Mann von vier unbekannten Personen aus dem Zug gezerrt – es kam auf dem Perron zu einer Auseinandersetzung.

Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige mit einer Stichwaffe mehrfach am Unterkörper verletzt, wie die Kantonspolizei schreibt. Die Täterschaft flüchtete anschliessend wieder in die Westunterführung Richtung Bahnhofplatz. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst mit unbestimmten, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

