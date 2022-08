Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Mann kassiert 20 Jahre Landesverweis, nach wilder Autofahrt und Schlägerei Ein Italiener konsumierte Drogen und lieferte sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Wenige Wochen zuvor soll er einen ehemaligen Schulkameraden verprügelt haben. Hannes Boos

Der Bahnhof Pfungen wurde am 25. Januar 2021 zum Schauplatz einer Prügelei. Foto: Madeleine Schoder

«Es handelt sich hier um eines der gravierendsten Verkehrsdelikte, die wir bei uns am Gericht je gesehen haben», sagte die Bezirksrichterin bei der Urteilsverkündung in Winterthur. Als der Italiener Pietro R. (alle Namen geändert) am 19. März 2021 in sein Auto stieg, um von Dietikon nach Kollbrunn zu fahren, hatte er bereits seit sieben Jahren keinen Führerschein mehr. Gemäss Anklageschrift hatte der heute 27-Jährige kurz vor der abendlichen Fahrt Kokain, Marihuana und Alkohol konsumiert.