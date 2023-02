Gewaltdelikt im Zürcher HB – Mann prügelt im Bahnhof auf Frau ein Ein 26-Jähriger traktiert am Sonntagabend eine 55-Jährige mit Faustschlägen und Fusstritten. Eine 16-Jährige, die dem Opfer helfen will, wird ebenfalls angegriffen. Die Polizei kann den Täter verhaften.

Brutaler Angriff im Zürcher Hauptbahnhof. (Symbolbild) Foto: Doris Fanconi

Am Sonntagabend sind im Hauptbahnhof Zürich zwei Frauen bei einem Gewaltdelikt durch einen Mann verletzt worden, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach um 20 Uhr im Bereich des Rolltreppenabgangs zu den Geleisen 33/34. Der Mann, ein 26-jähriger Eritreer, griff eine 55-jährige Italienerin an und traktierte sie mit Faustschlägen und Fusstritten. Selbst als die Frau regungslos am Boden lag, liess er nicht von ihr ab. Als eine 16-Jährige dem Opfer helfen wollte, griff er diese ebenfalls mit Fäusten an und trat nach ihr.

Die ältere Frau erlitt laut Polizei schwere Kopfverletzungen und musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Auch die jüngere Frau erlitt Verletzungen. Auch sie wurde hospitalisiert, konnte aber noch am selben Abend das Spital wieder verlassen.

Der Angreifer konnte kurz nach der Tat durch eine Patrouille der Transsicura bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wird nun der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich zugeführt.





red

