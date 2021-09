Angreifer in Winterthur verhaftet – Mann prügelt im Zug auf Rollstuhlfahrer ein Ein Mann hat am Montagnachmittag in einem Intercity einen Rollstuhlfahrer offenbar grundlos attackiert und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Der Vorfall passierte in einem 1.-Klasse-Wagen eines Intercity. Symbolfoto: Keystone

Fiese Attacke am Montagnachmittag in einem Intercity von St. Gallen nach Genf: Ein 63-jähriger Rollstuhlfahrer reiste in einem der hinteren Wagen in der 1. Klasse. Kurz vor Winterthur sei er um 13.45 Uhr von einem 30-jährigen Mann attackiert worden, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Der Angreifer sei einfach auf den Mann im Rollstuhl zugegangen und habe dann grundlos auf ihn eingeschlagen.

Der Rollstuhlfahrer erlitt bei der Attacke Verletzungen im Gesicht. Die alarmierte Kantonspolizei konnte beim planmässigen Halt in Winterthur den Verletzten der Rettungssanität übergeben und den mutmasslichen Angreifer verhaften. Die genauen Tatumstände sind noch unklar und werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

