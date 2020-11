Abo Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität ermittelt Totes Ehepaar in Wiesendangen gefunden

Am Montag wurde in Wiesendangen ein totes Ehepaar in seinem Haus gefunden. Die Todesursache ist noch unklar, die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft 1 in Zürich übernommen. Deren Hauptzuständigkeit sind schwere Gewaltdelikte.