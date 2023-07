Polizei sucht Zeugen – Mann stirbt im Spital nach Badeunfall in der Badi Oberer Letten Ein 28-Jähriger ist nicht mehr aus dem Wasser aufgetaucht, konnte aber von einer Bademeisterin gerettet werden. Trotz erfolgreicher Reanimation verstarb der Mann im Spital. mae

Ein Mann war am Samstag in der Limmat schwimmen und nicht mehr aufgetaucht. Symbolbild: Ela Çelik

Am Samstagmorgen ist es im Flussbad Oberer Letten gegen 10.30 Uhr zu einem Badeunfall gekommen, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Mann soll nicht mehr aus dem Wasser aufgetaucht sein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Schwimmer bereits von einer Bademeisterin entdeckt und geborgen worden. Der 28-Jährige war erfolgreich wiederbelebt und in ein Spital gebracht worden. Dort verstarb er am Samstagnachmittag.

Die genauen Umstände sowie die Todesursache werden nun durch die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich sowie die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum geschilderten Vorfall oder Wahrnehmungen im Verlauf vom Samstagvormittag, um 10.30 Uhr, beim Flussbad Oberer Letten machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden: Telefon 0 444 117 117.

