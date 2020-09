Angriff auf Polizisten in Winterthur – Mann terrorisiert Nachbarin – und verletzt Polizisten Die Stadtpolizei Winterthur verhaftete am Montag einen 25-jährigen Mann. Er leistete bei der Festnahme grossen Widerstand und verletzte zwei Polizisten.

Zwei Winterthurer Stadtpolizisten sind bei einem Einsatz verletzt worden. Foto: Madeleine Schoder (Symbolbild)

Ein Nachbarschaftsstreit ist in der Stadt Winterthur derart eskaliert, dass zwei Beamte der Stadtpolizei Verletzungen erlitten haben. Wie die Stadtpolizei mitteilt, meldete sich am Montagmorgen kurz nach 6.30 Uhr eine Frau bei der Einsatzzentrale und gab an, dass sie von ihrem Nachbarn terrorisiert werde.

Erste Ermittlungen der ausgerückten Patrouillen ergaben, dass der besagte Nachbar, ein 25-jähriger Eritreer, in der Nacht mit einem Messer vor ihrer Tür gestanden war und auf die Tür eingestochen hatte.

Bei der anschliessenden Verhaftung widersetzte sich der Mann vehement. Dabei verletzte er zwei Polizisten. Wie die Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt, spielte das Messer dabei allerdings keine Rolle mehr. Der Eritreer wird nun wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte zur Anzeige gebracht.

mst