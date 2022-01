Verkehrsunfall in Kollbrunn – Mann verletzt sich bei Autounfall Am Montagnachmittag ist ein Autofahrer in Kollbrunn von der Strasse abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde beim Unfall verletzt.

Wieso der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren hat, wird untersucht. Foto: PD / Kapo ZH

Bei einem Selbstunfall mit einem Personenwagen hat sich am Montagnachmittag in Kollbrunn ein Mann unbestimmte Verletzungen zugezogen. Kurz vor 15.30 Uhr fuhr der 67-Jährige mit seinem Auto von Kollbrunn auf der Tösstalstrasse Richtung Rikon. Bei einer Linkskurve geriet sein Fahrzeug auf das rechtsseitige Trottoir, überquerte dieses und prallte gegen einen Baum. Dabei zog sich der Mann unbestimmte Verletzungen zu, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam und einen Notarzt wurde er in ein Spital gefahren.

Tösstalstrasse gesperrt

Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt und wird untersucht. Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Tösstalstrasse bis ca. 18.00 Uhr beidseitig gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst Winterthur mit Notarzt, die Feuerwehren Zell, Weisslingen, Schutz & Intervention Winterthur, der zuständige Staatsanwalt sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

