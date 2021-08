1. August in Winterthur – Mann von Feuerwerkskörper im Gesicht getroffen Ein 33-jähriger Mann wurde im Quartier Grüze von einem Feuerwerkskörper am Kopf verletzt. Patrick Gut

Von welcher Art Feuerwerkskörper ein 33-Jähriger getroffen wurde, konnte die Kantonspolizei nicht sagen. Archivfoto: Keystone

Ein 33-jähriger Mann hat sich am 1. August kurz nach 23 Uhr Verletzungen am Kopf zugezogen, weil er von einem Feuerwerkskörper im Gesicht getroffen wurde. Der Unfall geschah im Grüze-Quartier, wie die Kantonspolizei auf Anfrage sagt. Um welche Art Feuerwerk es sich konkret handelte, konnte die Kapo nicht sagen.

Der 33-Jährige habe nicht selber am Feuerwerk manipuliert. Seine Verletzung ist laut Kantonspolizei nicht sehr schwer. Trotzdem wurde er zur Beobachtung über Nacht ins Kantonsspital Winterthur gebracht.

Ein paar wenige Lärmklagen

Bei der Stadtpolizei Winterthur sind laut Mediensprecherin Rahel Egli über das Wochenende eine Handvoll Lärmklagen eingegangen. Ein paar davon bereits am Samstag gegen 22 Uhr und eine kurz nach 0 Uhr am Montag. «Wir schicken in solchen Fällen jeweils eine Patrouille vorbei, welche die Leute auf die gesetzlichen Bestimmungen aufmerksam macht», sagt Egli.