Kuriose Polizeimeldung aus Zürich – Mann will in Auto von Polizisten einbrechen Die Polizei hat am Samstagabend einen 41-Jährigen festgenommen. Er hatte versucht, in ein Auto einzubrechen, in dem ein Fahnder der Stadtpolizei Zürich sass.

Parkierte Autos in der Redingstrasse in Wollishofen, wo der Mann versuchte, mehrere Autos zu öffnen. (Symbolbild) Screenshot: Google Maps

Da hatte sich ein 41-Jähriger das falsche Auto ausgesucht. Er öffnete am Samstagabend um 21 Uhr in Zürich-Wollishofen die Tür eines parkierten Fahrzeugs und blickte hinein. Dumm nur, dass in diesem Auto bereits jemand sass – und zwar nicht irgendjemand, sondern ein ziviler Fahnder der Stadtpolizei.

Der Mann schloss die Tür wieder und ging unbeirrt weiter. Trotz der Überraschung versuchte er noch, bei weiteren parkierten Autos die Türen zu öffnen. Der Fahnder hatte inzwischen seine Kollegen herbeigerufen und die Verfolgung des Mannes aufgenommen. So beobachteten sie, wie der Mann in eine Privatgarage ging und unverschlossene Autos öffnete und durchsuchte.

Dann hatten die Polizisten genug gesehen. Sie nahmen den Mann beim Verlassen der Garage fest. Der 41-Jährige hatte mehrere Gegenstände dabei, die er mutmasslich gestohlen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er muss sich nun vor der Zürcher Staatsanwaltschaft verantworten.

zac

