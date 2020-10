Häusliche Gewalt im Weinland – Mann würgt Freundin – nun soll er die Schweiz verlassen Ein Mann steht derzeit vor dem Bezirksgericht Andelfingen. Er soll seine Freundin beschimpft, bedroht, geschlagen, getreten und gewürgt haben. Heute Mittag entscheiden die Richter. Nadja Ehrbar UPDATE FOLGT

«Ich bringe dich um», soll der Mann gesagt haben, als er seine Freundin würgte. Die beiden lagen auf dem Boden. Sie hatte versucht, aus der gemeinsamen Wohnung zu flüchten. Doch der Mann packte sie von hinten und riss sie zu Boden, sodass die beiden rücklings aufeinander zu liegen kamen. Erst als sie ihn in den Daumen biss, konnte sie sich befreien und die Wohnung verlassen. So steht es in der Anklageschrift des Staatsanwalts.

Und in etwa so beschrieb es die Privatklägerin am Dienstag vor dem Bezirksgericht Andelfingen. Die Tat hatte sich Anfang dieses Jahres im Weinland zugetragen. Sie habe grosse Angst gehabt, sagte die Südeuropäerin. «Es ist der Moment, wenn du realisierst, dass dir jemand das Leben nehmen kann», übersetzte die Dolmetscherin.