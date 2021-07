FCW macht Kauf definitiv – Manzambi ist die neue Hoffnung im Sturm Seit Dienstag ist definitiv: Der 24-jährige Stürmer Neftali Manzambi wechselt zum FC Winterthur. Der ehemalige Junior des FC Basel spielte zuletzt in Spanien und Schweden. Hansjörg Schifferli

Neftali Manzambi wird nicht zum ersten Mal auf der Schützi spielen: 2017 trat er mit der Schweizer U20 gegen England hier an. Madeleine Schoder

Der Transfer brauchte einen längeren Anlauf. Aber am Wochenende verdichtete sich, dass er zustande kommen werde. Schliesslich hatte Neftali Manzambi auch noch ein Gespräch mit dem FCW-Trainer Ralf Loose geführt. Am Montag war der Stürmer dann erstmals auch im Training auf der Schützenwiese, allerdings erst in der Halle für die Kraftübungen. Und als er am Dienstag erstmals auf dem Trainingsplatz mitmachte, war definitiv: Neftali Manzambi (24), vielfacher Schweizer Nationalmannschafts-Junior mit Ausbildung weitgehend beim FC Basel, wechselt definitiv von Sporting Gijon aus Spaniens Liga 2 zum FCW in die Challenge League.

