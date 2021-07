Cup-Auslosung für FCW und Seuzach – Manzambis Debüt und die Fahrt nach Delsberg Vor dem Testmatch in Lugano haben zwei Ereignisse die Woche des FC Winterthur geprägt: Stürmer Neftali Manzambi wurde unter Vertrag genommen und die Cup-Auslosung ergab eine nächste Reise zur SR Delémont. Hansjörg Schifferli

2012 standen sich der FCW (links Stefan Iten) und die SR Delémont noch in der Challenge League gegenüber. Roger Meier

Am Mittwochabend dinierten die Fussballer des FCW nach ihrer Fahrt ins Tessin am Ufer des Luganersees. Am Donnerstagabend debütiert für sie der neue Stürmer Neftali Manzambi im Test gegen den FC Lugano aus der Super League. Und fest steht auch, dass der FCW nach den ersten drei Ligaspielen Mitte August in der 1. Cup-Runde auf die SR Delémont aus der Erstliga-Gruppe 2 trifft.

Der Dortmunder Fussballlehrer Ralf Loose, der seine vierte Saison als Trainer des FCW angeht, hatte noch nie mit Delémont zu tun. Zwei seiner letzten Vorgänger hatten das schon, mit unterschiedlichem Erfolg: Im August 2015 gewann der FCW unter Jürgen Seeberger gegen die auch damals in der 1. Liga wirkenden Jurassier 1:0. Massgeblich waren zwei Szenen: Joâo Paiva schoss Mitte zweiter Halbzeit das Tor, Goalie Matthias Minder wehrte zwei Minuten vor Schluss einen Penalty ab. Im Winter nach diesem Match musste Seeberger dennoch gehen. Zwei Jahre später führte Umberto Romano den FCW nach Delsberg, wo er früher selbst gespielt hatte. Nach neun Minuten lagen die Winterthurer 0:2 zurück, am Ende verloren sie nach einer in jeder Beziehung schwachen Leistung 2:4. Weil sich das nicht besserte, war auch Romanos Zeit als Trainer im Dezember nach der Fahrt in den Jura zu Ende…