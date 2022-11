Unihockey in Winterthur – Marco Eyer, der verkappte Stürmer Beim 7:5-Sieg des HC Rychenberg gegen Basel Regio traf Verteidiger Marco Eyer gleich zweimal sehenswert. René Bachmann

Verteidiger mit Offensivdrang: Rychenbergs Marco Eyer, der hier dem Basler Toni Rintala enteilt. Foto: Urs Kindhauser

Bis ins letzte seiner Jahre als Junior war Marco Eyer stets in den vorgelagerten Positionen unterwegs gewesen, und dies mit respektablen Skorerwerten. Erst als er 2021 nach einem kurzen Abstecher zu B-Ligist Kloten ins Prime League-Kader des HC Rychenberg aufstieg, wurde der heute 23-jährige zum Verteidiger umfunktioniert. Am Samstag beim allzu knappen 7:5-Heimsieg gegen Basel konnte er sein Stürmerblut indes nicht verheimlichen. Eyer traf gleich zweimal sehenswert, einmal auf Zuspiel von Captain Nils Conrad, einmal auf jenes Noah Pünteners, und machte so zwischen der 16. und 24. Minute aus einem 1:1 ein 3:1. Um ein Haar wäre es gar ein Hattrick geworden, doch scheiterte er kurz vor seinem ersten Treffer mit seinem Penaltylupfer.

Auch Keller fällt aus

Der siebte Erfolg im neunten Spiel war auch von einer Hiobsbotschaft begleitet. Flügelstürmer Daniel Keller übertrat sich in der 21. Minute den Fuss und musste durch den ganz im Vollbesitz seiner Kräfte befindlichen Kimo Oesch ersetzt werden. Keller gesellte sich also zu Jonathan Nilsson und Tobias Studer auf die Verletztenliste. Mit dem kranken Nationalgoalie Pascal Meier waren es danach vier Absenzen, was das Aufgebot quasi zum letztmöglichen werden liess. Bis die Angeschlagenen zurückkehren werden, dürfte das eine oder andere Talent aus der U21-Mannschaft eine Einsatzchance erhalten.



