100 Jahre Maria Callas – Ihr Schrei machte sie zur Legende Auf der Bühne war sie eine Hardcore-Feministin, im echten Leben hin- und hergerissen zwischen Glamour, Kunstwelt und Tragödie: die Geschichte der Sängerin Maria Callas. Reinhard J. Brembeck

Selbstbestimmte Frauen, die vom Patriarchat zermalmt werden, waren ihre Spezialität: Maria Callas (1923–1977) singt 1961 die Medea in London. Foto: Keystone

Der Schrei und die Stille und immer dieselbe Frau. Ihr Geliebter liegt auf dem Terrassenboden der Engelsburg in Rom, in der sich einst Kaiser Hadrian begraben liess und sich später Päpste vor ihren Feinden verschanzten. Die Frau glaubt ihren Geliebten ohnmächtig, will ihn sanft wecken: «Mario!» In ihr zweites, lauteres «Mario!» mischt sich schon erste Angst, dass etwas nicht stimmen könnte, das dritte «Mario!» ist dann ganz Panik und Schrei. Dieser Moment jenseits aller Vorstellung, der so ganz und gar nichts mit Singen zu tun hat, sondern reales Nachempfinden grössten Erschreckens ist, dieser Schrei ist Legende geworden. 1953 hat ihn Maria Callas aufgenommen, er ist bei ihr Peripetie und Höhepunkt in Giacomo Puccinis Psycho-, Folter- und Künstleroper «Tosca».