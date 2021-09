SVP Winterthur – Maria Wegelin kündigt Arbeitsstelle wegen Zertifikatspflicht Die SVP-Präsidentin Maria Wegelin hat ihren Job gekündigt, weil ihr Arbeitgeber ein Covid-Zertifikat verlangt. Gregory von Ballmoos UPDATE FOLGT

Maria Wegelin hat ihre Arbeitsstelle gekündigt, weil ihr Arbeitgeber ein Covid-Zertifikat verlangte. Foto: Marc Dahinden

Am letzten Samstag war Maria Wegelin (SVP) noch an der Demonstration gegen die Corona-Massnahmen. Nun zieht Wegelin auch privat Konsequenzen aus ihrem Engagement gegen die Corona-Politik des Bundes. Die Stadtratskandidatin hat ihre Arbeitsstelle gekündigt.

«Mein Arbeitgeber führte im Unternehmen die Zertifikatspflicht ein. Da ich nicht geimpft bin, müsste ich mich regelmässig testen lassen», sagt Wegelin gegenüber 20 Minuten. 20 Minuten schreibt, dass Wegelin in der Museumsbranche arbeitete. Noch im April schrieb Wegelin in einem Miniporträt im Schweizer Bote unter Job: «Würde gerne wieder arbeiten, und zwar Teilzeit neben meiner Aufgabe als Mutter und SVP-Präsidentin.» In jenem Porträt bekräftigte sie auch nochmals ihren Entscheid gegen die Impfung und nannte die Covid-19 Taskforce «Quacksalber».

Bereits zu Beginn der Woche stand Wegelin und die SVP in den Schlagzeilen. Wahlkampfleiter und SVP-Vizepräsident Markus Reinhard trat überraschend von all seinen Ämtern zurück. Kurz danach kritisierte er auf Facebook Impf- und Massnahmengegner und damit indirekt auch gegen die Parteipräsidentin Wegelin. «Gegen das Impfen, gegen die Ehe für alle, gegen Aufklärungsunterricht in der Schule… für ein Leben im Mittelalter. Mir wird schlecht», schrieb Reinhard auf Facebook.

