Naturphänomen in Winterthur – Marienkäfer schwirren in Massen umher Diese Woche waren in der Region Winterthur Tausende Marienkäfer unterwegs. Es ist ein typisches Herbstphänomen: Die Glücksbringer sind auf der Suche nach ihrem Winterquartier. Roland Müller

Marienkäfer treten im Herbst in Schwärmen auf.



Leserfoto: Bruno Schneider

Vor allem an besonnten Wänden waren diese Woche zahlreiche kleine schwarze Punkte zu sehen. Sie drangen in Hauseingänge oder verkrochen sich im Fensterbrett – Tausende schwarze, gelbe oder rote Marienkäfer. Die milden Oktobertemperaturen haben dazu geführt, dass sie gleich massenweise ausgeschwärmt sind.

«Das ist ein sehr typisches Phänomen im Herbst, dann treten Marienkäfer lokal schwarmweise auf, weil sie passende Winterquartiere suchen», sagt Oliver Martin vom Departement für Biologie an der ETH. Meist seien es vermutlich Siebenpunkt-Marienkäfer, lateinisch Coccinella septempunctata, oder die invasiven asiatischen Harlekin-Marienkäfer Harmonia axyridis.

Als Nützlinge geschätzt

Die kleinen Glücksbringer spüren offensichtlich den bevorstehenden Winter. Denn für die Überwinterung bevorzugen sie eher geschützte Bereiche etwa in Häusern, wobei sie vor allem Mauerritzen oder auch Dachspalten als Winterquartiere bevorzugen.

Grundsätzlich werden Marienkäfer als Nützlinge geschätzt, weil sie unter anderem auch Blattläuse fressen. Zugleich haben sie dank ihrer oftmals roten Farbe auch eine Vielzahl an Namen, was ihre Beliebtheit zeigt. Viele dieser Bezeichnungen nehmen Bezug auf die Religion. So wird der Marienkäfer auch als Frauenkäfer, Muttergotteskäfer, Herrgottskäfer, Gottkäfer oder Herrgottswürmchen bezeichnet.

Im Volksmund wird das Insekt gern auch als «Brunnechüeli» bezeichnet, und es ist meist ein willkommener Gast auf dem Finger.

Dies hat immer wieder auch Dichter zu Texten und Versen verleitet, so etwa Achim von Arnim und Clemens Brentano: «Marienwürmchen setze Dich auf meiner Hand, ich tue Dir nichts zu Leide, es soll Dir nicht zu Leid gescheh’s, Will nur Deine bunten Flügel seh’n, Bunte Flügel, meine Freude.»

Verschiedene Farben

Bei näherem Hinsehen stellt man eine enorme Vielfalt an Arten fest. Beim einheimischen Siebenpunkt-Marienkäfer gibt es zahlreiche Unterarten, die sich in Farbe und auch Grösse unterscheiden. Doch man trifft auch wie erwähnt den asiatischen Harlekin-Marienkäfer häufig an, der zur Bekämpfung von Blattläusen eingeführt worden ist.

Beim Marienkäfer mit den roten Punkten handelt es sich um eine asiatische Art. Foto: Roland Müller

Während die einheimischen Arten einmal pro Jahr für Nachwuchs sorgen, sind es beim asiatischen Partner gleich zweimal und bei gutem Nahrungsangebot gar bis zu viermal so viele. Zu erkennen sind sie vielfach an der orangen bis dunkelroten Grundverfärbung mit bis zu 19 Punkten. «Nicht selten aber sind die Punkte verblasst oder fehlen sogar ganz.

Umgekehrt können die Punkte auch so gross werden, dass sie teils miteinander verschmelzen», schreibt der deutsche Naturschutzbund. Auffallend sind auch jene, welche zwei oder vier recht grosse orange oder rote Punkte aufweisen.

Invasive Verbreitung

Bei uns sind über 80 verschiedene Marienkäfer-Arten heimisch. Doch längst haben die Marienkäfer Konkurrenz von Artgenossen aus dem Fernen Osten erhalten mit gravierenden Folgen für die Bestände.

Die Ursache dafür ist nicht natürlich, sondern auf Menschen zurückzuführen. Denn vor rund drei Jahrzehnten wurde der optisch fast gleich aussehende asiatische Marienkäfer als vermeintlicher Nützling importiert, um Blattläuse zu bekämpfen. Sie wurden in Gewächshäusern eingesetzt. Doch von dort aus gelangten sie ins Freie und breiteten sich dann invasiv aus.

Die kleinen Raubinsekten aus dem Fernen Osten schätzen zudem reife Trauben. Sie verstecken sich darin und können so bei der Weinproduktion zu Schäden führen.

Übrigens: Maienkäfer bringen nicht immer nur Glück. Am Donnerstag versuchte eine 43-jährige Lenkerin in Oberägeri ZG laut «Blick», einen Marienkäfer aus dem Auto zu entfernen. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Autos. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt jedoch mehrere zehntausend Franken.