TV-Mann erkrankt – Markus Gilli liegt im Spital Der Zürcher Fernsehmoderator fällt länger aus. Die Rückkehr auf den Bildschirm ist kaum vor Ende Jahr denkbar. Pascal Unternährer

Markus Gilli muss pausieren. Laut CH Media spricht er gut auf die Medikamente gegen die Hirngewebsentzündung an. Foto: Dominique Meienberg

Markus Gilli leidet an einer akuten Hirngewebsentzündung (Enzephalitis). Das teilte «CH Media» am Dienstag mit. Der langjährige Chefredaktor von TeleZüri musste hospitalisiert werden.



Der Gesundheitszustand Gillis sei stabil, heisst es weiter. Nach Aussage der behandelnden Ärzte spreche er auf die eingeleiteten medizinischen Massnahmen gut an. Der Heilungsprozess werde aber mehrere Wochen bis Monate beanspruchen und bedinge vollkommene Ruhe. Eine Rückkehr an den Arbeitsplatz werde voraussichtlich erst gegen Ende Jahr möglich sein.

Steffen und Bigi helfen aus

«Wir wünschen Markus Gilli von Herzen gute Besserung. Wir unterstützen ihn nach Kräften und freuen uns auf seine Rückkehr», lässt sich Roger Elsener, Geschäftsführer CH Media Entertainment, in der Mitteilung zitieren.



Die Sendungen «TalkTäglich» und «SonnTalk» werden in den nächsten Wochen grösstenteils von Oliver Steffen übernommen, und auch Hugo Bigi wird öfter talken.