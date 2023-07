Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch die eigentlich für Freitag geplante Schlussabstimmung über das Gebäudeenergiegesetz untersagt. Grund war ein Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann, der sich wegen zu kurzer Beratungsfristen des Gesetzentwurfs in seinen Rechten beeinträchtigt sah. Die Spitzen der Ampel-Fraktionen entschieden daraufhin, dass die Abstimmung erst nach der Sommerpause Anfang September erfolgen soll.

Am Donnerstagabend teilte der Bundestag mit, dass er in seiner letzten Sitzung am Freitag kurzfristig eine Debatte zur Entscheidung der Karlsruher Richter angesetzt hat. CDU und CSU bringen dabei einen Antrag ein, der einen «grundlegenden Neustart» beim Heizungsgesetz fordert. Das im November 2020 in Kraft getretene Gesetz, das ab 2024 neu geregelt werden soll, enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. (AFP/red)