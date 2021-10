Pfadi muss auf Kreisläufer verzichten – Jetzt fällt auch noch Pfadis schwedischer Abwehrturm aus Pfadi Winterthur verliert den zweiten schwedischen Neuzugang. Markus Sjöbrink steht dem Meister aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung. Gregory von Ballmoos

Markus Sjöbrink – hier im Zweikampf mit João Ferraz – fällt länger aus. Foto: Martin Deuring

Kreisläufer und Abwehrchef Markus Sjöbrink steht bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Das kommunizierte Pfadi Winterthur in einer knapp verfassten Medienmitteilung am Donnerstagmorgen. Der 25-jährige Schwede sei aus gesundheitlichen Gründen in seine Heimat gereist, weitere Auskünfte werden keine erteilt.

Sjöbrink kam erst im Sommer vom schwedischen Klub Lugi HF und trat in der Pfadi-Defensive die Nachfolge von Michal Svajlen an. Zusammen mit Otto Lagerquist bildete er das Abwehrzentrum, nun fallen beide schwedischen Abwehrspezialisten aus. Lagerquist ist verletzt, damit fehlen Pfadi die einzigen beiden zentralen Deckungsspieler. In der Offensive ist Jannic Störchli der einzig ausgebildete Kreisläufer.

