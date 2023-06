Frauen-Fussball in Winterthur – Markus Wanner wird Trainer der FCW-Frauen Was der «Landbote» vor fünf Wochen vermutet hat, ist inzwischen offiziell Tatsache: Markus Wanner übernimmt das FCW-Frauenteam in der Nationalliga B.

Markus Wanner (hier beim FC Seuzach an der Seitenlinie) wird künftig die NLB-Fussballerinnen des FC Winterthur trainieren. Foto: Urs Kindhauser

Der 50-jährige Winterthurer tritt auf die neue Saison hin die Nachfolge von Adrienne Krysl an, die ihr Amt als erste Trainerin des 2016 gegründeten Frauenteams des FCW nach sieben Jahren abgegeben hat. Wanner kennt den FC Winterthur aus verschiedenen Perspektiven: In seiner Jugend spielte er im Nachwuchs, später in der Nationalliga B und in den 2000er-Jahren war er eine Zeit lang ehrenamtlich im Vereinsvorstand tätig.



Im Männerfussball war er bisher Trainer des FC Seuzach (Aufstieg in die 1. Liga) und FC Uzwil (1. Liga). Im Frauenfussball sammelte er Erfahrungen beim FC Wiesendangen. Dort stieg er mit dem Frauenteam von der 4. in die 3. Liga auf.

