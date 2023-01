Panzerlieferung im Ukraine-Krieg – Marokkanische Kampfpanzer für Kiew Erstmals unterstützt ein afrikanisches Land die Ukraine mit Waffen. Die Panzer sowjetischer Bauart werden in Tschechien für den Krieg gegen Russland bereit gemacht. Mirco Keilberth aus Tunis

Hilfe für die Ukraine: Die Panzer aus Marokko werden von einer Rüstungsfirma in Tschechien gewartet. Foto: AP

Die Lieferung der marokkanischen Kampfpanzer an die Ukraine war bereits auf einem Ramstein-Gipfel im April 2022 vereinbart worden. Dort hatten die USA allen Ländern Finanz-und Waffenhilfe versprochen, die ihre schweren Waffen aus der Sowjetzeit an die Ukraine liefern. Die in der Sowjetunion entwickelte und immer noch in Russland hergestellte T-72-Baureihe gilt trotz ihres Alters als relativ schlagkräftig.