Nach angekündigter Gegendemonstration – «Marsch fürs Läbe» abgesagt – Verantwortliche kritisieren Stapo Winterthur Die Abtreibungsgegner wollten am 19. September in Winterthur eine Tagung abhalten. Nun wurde dieser Anlass abgesagt. Die Veranstalter üben auch Kritik an der Stadtpolizei. Gregory von Ballmoos

Wo die Abtreibungsgegner auftreten, ist auch die Polizei vor Ort. Der «Marsch fürs Läbe» ruft meist auch Gegendemonstranten auf den Plan. Foto: Nicola Pitaro

«Eine kleine, links-anarchistische Minderheit hat es nun geschafft, eine Veranstaltung in einem privaten Kongresszentrum zu stoppen.» Das schreiben die Verantwortlichen für den «Marsch fürs Läbe», eine Gruppe von militanten Abtreibungsgegnern, in einer Mitteilung. Eigentlich hätte am 19. September im Kongresszentrum Gate 27 in Winterthur eine Tagung zum Thema stattfinden sollen. Nun wurde der Anlass durch die Verantwortlichen von Gate 27 abgesagt – aus Angst vor Schäden.