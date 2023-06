Departemente Stadtrat Winterthur – Martina Blum übernimmt Schuldepartement Bei der Departementsverteilung im Stadtrat gibt es keine Überraschungen. Alle Angestammten bleiben. Die neu gewählte Martina Blum (Grüne) übernimmt das Schul- und Sportdepartement. Jonas Keller UPDATE FOLGT

Martina Blum (Bildmitte, Grüne) übernimmt neu das Schuldepartement. Die restlichen Stadtratsmitglieder bleiben in ihren Departementen. Enzo Lopardo

Die bisherigen Stadträtinnen und -räte bleiben alle in ihren Departementen. Das vermeldet die Stadt am Donnerstagmittag. Die neu gewählte Martina Blum (Grüne) übernimmt somit ab dem 1. September das Departement Schule und Sport vom zurückgetretenen Jürg Altwegg (Grüne). Altwegg tritt bereits per 31. Juli aus dem Stadtrat aus. Kaspar Bopp (SP) wird zusätzlich zum Finanzdepartement im August das Schul- und Sportdepartement in Vertretung führen.

Ein Wechsel war insbesondere von Katrin Cometta (GLP) weg vom Departement Sicherheit und Umwelt für möglich gehalten worden. Im Interview mit dieser Zeitung diese Woche wollte sie sich nicht festlegen.

Christa Meier (SP) verbleibt im Departement Bau und Mobilität, Nicolas Galladé (SP) im Sozialdepartement und Stefan Fritschi (FDP) leitet weiter die Technischen Betriebe.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.