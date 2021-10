Primarschulpflege Hettlingen – Martina Modes kandidiert für Präsidium Der amtierende Schulpflegepräsident Markus Nef wird nicht mehr kandidieren. Martina Modes, Mitglied der Primarschulpflege, stellt sich zur Wahl. Fabienne Grimm

In der Primarschulpflege Hettlingen stehen Wechsel an. Bild: Melanie Duchene

An der Spitze der Schulpflege Hettlingen kommt es mit den Erneuerungswahlen im Frühling 2022 zu einem Wechsel. Der amtierende Schulpflegepräsident Markus Nef wird berufsbedingt nicht mehr antreten. An seiner Stelle kandidiert Martina Modes, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Modes ist bereits Mitglied der Schulpflege und Vorsteherin des Ressorts Pädagogik und Gesundheit. Abgesehen von Nef treten alle bisherigen Mitglieder wieder zur Wahl an.

Der Schulpflege sei es wichtig, dass das Präsidium von einer Person besetzt werde, die sowohl mit schulischen und pädagogischen wie auch mit den behördlichen Abläufen bestens vertraut sei, heisst es in der Mitteilung weiter. Modes bringe das richtige Mass an «Empathie und Professionalität» mit.

Noch ist die Wahl von Modes allerdings nicht in trockenen Tüchern. Interessierte haben weiterhin die Möglichkeit, einen Wahlvorschlag einzureichen. Dazu braucht es die Unterschriften von 15 Stimmberechtigten Personen.

