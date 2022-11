Iranerin aus Winterthur – Maryam soll ausgeschafft werden, obwohl sie alles richtig gemacht hat Maryam A. spricht sehr gut Deutsch, hat eine Wohnung in Winterthur, einen Job bei einer Fachstelle und engagiert sich freiwillig. Trotzdem soll sie in den Iran ausgewiesen werden. Deborah von Wartburg

Maryam gibt freiwillig Schwimmunterricht im Geiselweid. Dort würde sie auch eingestellt, wenn sie eine Aufenthaltsbewilligung erhielte. Foto: Roger Hofstetter

Maryam A. (Name der Redaktion bekannt) knetet nervös ihre Hände. Es habe sie Überwindung gekostet, mit der Zeitung zu sprechen, sagt sie in fliessendem Hochdeutsch. Immer wieder schiebt die 30-jährige Iranerin Empfehlungsschreiben auf dem Tisch hin und her. Die Dokumente könnten die Abschiebung von ihr und ihren drei Brüdern verhindern. Vor einem Monat haben die Geschwister vom Staatssekretariat für Migration (SEM) eine definitive Absage auf ihren Asylantrag erhalten. Bereits am 7. November sollen sie ausreisen. Maryam musste deshalb ihre Arbeitsstelle kündigen und vielleicht auch bald ihre Winterthurer Wohnung, in der sie mit ihren Brüdern wohnt.