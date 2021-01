FCW nach dem 0:1 in Schaffhausen – Marzinos Patzer und eine nächste Verschiebung? Beim FCW haben sie die Niederlage in Schaffhausen zu verarbeiten. Sie könnte Dario Marzino den Platz im Tor kosten. Fraglich ist, ob am Dienstag gegen die Grasshoppers überhaupt gespielt werden kann. Hansjörg Schifferli

Knapp 20 Minuten nach dem unglücklichen Gegentor lässt sich Dario Marzino durch diesen Lupfer von Francisco Rodriguez (rechts Granit Lekaj) nicht überraschen. Foto: Freshfocus

Das entscheidende Tor war ein purer Zufall, der Kopfball des Schaffhauser Uruguayers Rodrigo Pollero nach einer Unaufmerksamkeit des Winterthurer Verteidigers Lindrit Kamberi und einer völlig missglückten Aktion von Torhüter Dario Marzino. Aber der Sieg des FC Schaffhausen, mehr noch: die Niederlage des FCW, war völlig gerechtfertigt. Man konnte den Abend auf den kürzesten aller Nenner bringen: Es gewann jene Mannschaft den Dreier, die ihn mehr wollte.

Aus Winterthurer Sicht ist zu sagen: Die Mannschaft hat es nach dem sicheren Sieg und einer kämpferisch überzeugenden Leistung in Chiasso verpasst, sich bei nächster Gelegenheit als das zu bestätigen, was sie gerne wäre, was sie – vor allem – aufgrund ihrer Besetzung sein müsste. Und was sie an «normalen» bis guten Tagen auch ist, nämlich ein Spitzenteam. Aber es ist bedenklich, dass diese Eindrücke in letzter Zeit bei gleich drei vergleichbaren Gelegenheiten gemindert wurden: beim 0:1 in Wil und dem 0:2 in Neuenburg noch im Dezember und nun in Schaffhausen.