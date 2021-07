Wetter setzt der Landwirtschaft zu – Maschinen im Dreck, Löcher im Dach Der anhaltende Regen setzt Gemüsekulturen unter Wasser und zwingt die Bienen in die Stöcke. Wenn es nicht bald schön wird, droht der Totalausfall. Daniel Schneebeli

Er hofft auf ein paar trockene Tage: Gemüsebauer Martin Müller auf seinem Randenfeld in Steinmaur. Foto: Urs Jaudas

Gewitter, Regen, Hagel bestimmen das Wetter seit Wochen. Martin Haab, SVP-Nationalrat und Präsident des Zürcher Bauernverbandes, weiss, was der Regen anrichten kann. So brachte sein Nachbar in Mettmenstetten vor einigen Tagen Karottensamen aus, die kurz darauf durch starken Regen wieder weggespült wurden. Arbeit für die Katz, Saatgut verloren.

Haab selber hat bereits zum zweiten Mal Gras gemäht in diesem Jahr und das Viehfutter im Trockenen.

«Wir brauchen mindestens zwei schöne Tage, wenn möglich mit einem trockenen Wind.» Martin Haab, SVP-Nationalrat und Präsident des Zürcher Bauernverbandes

Ohne Schaden ist aber auch er nicht davongekommen. Ein massiver Hagelzug hat Ende Juni auf den Eternitdächern von Wohnhaus und Scheunen faustgrosse Löcher hinterlassen. Nur das Dach mit der Fotovoltaikanlage ist äusserlich unversehrt geblieben. «Diese Hagelschäden sind zwar ärgerlich», sagt Haab, «doch bei mir zahlt die Gebäudeversicherung.» Härter treffe es Landwirte, bei denen die tennisballgrossen Hagelkörner die Kulturen zerstört hätten, welche teilweise nicht versichert seien.