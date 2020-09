Vermisster Hund in Winterthur – Masha verlief sich bis nach Dübendorf Um die ausgebüxte Mischlingshündin Masha wiederzufinden, setzte Barbara Nef alle Hebel in Bewegung. Mit Erfolg. Deborah Stoffel

Fünf Wochen irrte Hündin Masha durch Winterthur und Umgebung. Jetzt ist sie wieder zurück bei ihrer Besitzerin Barbara Nef. Foto: Marc Dahinden

Sie sei so froh, dass Masha wieder zu Hause sei, sagt Barbara Nef. «Sie hatte tausend Schutzengel.» Rund fünf Wochen war die eineinhalbjährige Mischlingshündin durch Winterthur und die Region geirrt. Ihre Besitzerin unternahm alles Mögliche, um sie wiederzufinden. Sie hängte in der ganzen Stadt Plakate auf und auch in Gemeinden im Umland. Jedem einzelnen Hinweis ging sie nach und engagierte schliesslich einen Profi, der sich auf das Wiederfinden und Einfangen entlaufener Hunde spezialisiert hat. Und das funktionierte.