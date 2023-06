Emix gegen Emix – Maskenmillionäre von ihrem Geschäftsführer verklagt Die Emix-Gründer streiten sich mit ihrem Geschäftsführer um Provisionen für zwei Luxusautos. Im Verfahren wurde klar, dass die beiden Maskenmillionäre eine Autohandelsfirma betrieben, die sich jetzt gegen sie wendet. Cyrill Pinto

Luca Steffen und Jascha Rudolphi bei einem Medientermin in Zürich – die Maskenmillionäre haben vor Gericht in einem Prozess wegen der Provision für Luxusautos gegen ihren Geschäftsführer gewonnen. Foto: Joseph Khakshouri

In der Öffentlichkeit bekannt wurden die beiden 25-jährigen Unternehmer Luca Steffen und Jascha Rudolphi wegen ihrer Maskendeals. Als in Europa die Pandemie anrollte, importierten sie Masken und verkauften diese in der Schweiz, in Deutschland und in anderen Ländern – und verdienten damit ein Vermögen. 300 Millionen Franken, so schätzt man, haben die «Maskenjungs», wie sie in Medienberichten genannt wurden, kassiert.