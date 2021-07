Zwischenfall in Volg – Maskenverweigerer ohrfeigt Ladenfrau Im bernischen Zäziwil verweigerte ein Kunde das Tragen einer Maske und griff eine Volg-Angestellte an. Ein Einzelfall? Die Gewerkschaft ist alarmiert, die Detailhändler beruhigen. Stephan Künzi

Das Plakat beim Eingang lässt keinen Zweifel offen: Im Volg gilt Maskenpflicht. Foto: Beat Mathys

So etwas kommt nicht oft vor, im Volg von Zäziwil, Bern ist es aber passiert. Den Verkäuferinnen war an jenem verhängnisvollen Tag schon länger aufgefallen, dass der Kunde keine Maske trug. Sie machten ihn darauf aufmerksam, dass es im Laden ohne Mundschutz nicht gehe. So, wie es die Behörden im letzten Herbst im Kampf gegen Corona für den ganzen Detailhandel verfügt hatten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Wiederholt», wie Volg-Sprecherin Tamara Scheibli auf Anfrage schreibt, machten die Mitarbeiterinnen den Kunden auf die geltende Pflicht aufmerksam, gefruchtet hat es nichts. Der Kunde zeigte sich «nicht gesprächsbereit», kam der Aufforderung, doch eine Maske zu tragen, mehrfach nicht nach. Den Höhepunkt der Auseinandersetzung beschreibt Scheibli so: «In der Folge kam es seinerseits zu einer Tätlichkeit, die zwischenzeitlich zur Anzeige gebracht wurde.»