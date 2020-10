Corona-Massnahmen in Winterthur – Maskenpflicht für städtische Angestellte Der Winterthurer Stadtrat führt angesichts der steigenden Corona-Zahlen neue Regeln ein und empfiehlt Homeoffice «dringend». Mirko Plüss

Wer nicht im Homeoffice ist, trägt ab sofort Maske: Begegnungszone im Superblock. Foto: Johanna Bossart

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung am Mittwoch eine generelle Maskenpflicht für alle städtischen Mitarbeitenden beschlossen. Dies teilte der Stadtrat auf Anfrage des «Landboten» mit. Die Pflicht gilt, sobald sich die Mitarbeitenden im Superblock und in den übrigen Verwaltungsgebäuden aufhalten und umfasst die öffentlichen und nicht öffentlichen Bereiche.

Es gelten zwei Ausnahmen: Am eigenen Arbeitsplatz kann die Schutzmaske abgelegt werden. Zudem wird bei Veranstaltungen und Sitzungen am Sitzplatz ebenfalls keine Maske benötigt, falls der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.