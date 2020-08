Corona in Winterthur – Maskenpflicht im Klassenzimmer Tragepflicht und Teilquarantäne: Wegen zwei infizierten Schülern verschärft eine Winterthurer Sek-Schule ihr Coronaregime. Mirko Plüss

Die Masken müssen während des gesamten Unterrichts getragen werden. Foto: Keystone

In der Sekundarschule Büelwiesen mitten in Seen herrscht seit letztem Freitag nicht mehr der Normalzustand. Nachdem bekannt wurde, dass sich zwei Schüler aus unterschiedlichen Klassen mit dem Coronavirus infiziert haben, führte die Kreisschulpflege eine Maskenpflicht für das gesamte Gebäudeinnere ein.