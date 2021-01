Schärfere Massnahmen an den Schulen – Maskenpflicht in Zürcher Schulen ab der 4. Klasse Im Kanton Zürich müssen Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse künftig Schutzmasken tragen. An den Mittelschulen soll die Zahl der anwesenden Schüler um die Hälfte reduziert werden. UPDATE FOLGT

Ab kommenden Montag gilt im Kanton Zürich die Schutzmaskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler bereits ab der 4. Primarklasse. Themenfoto: Tamedia

Mit den verstärkten Schutzmassnahmen wolle man die Ausbreitung neuer Coronavirus-Varianten eindämmen, teilte die Bildungsdirektion des Kantons Zürich am Donnerstag mit. Ab kommenden Montag müssen Primarschülerinnen und Primarschüler ab der 4. Klasse Masken tragen und an den Mittelschulen wird gleichzeitig die Zahl der anwesenden Schüler halbiert.

Der Kanton Aargau kündigte gestern noch strengere Massnahmen im Schulbereich an: Die Sekundarstufe II mit den Mittel- und Berufsfachschulen muss vom kommenden Montag bis Ende Februar im Fernunterricht geführt werden. Der Aargauer Regierungsrat will damit in der Corona-Krise die Mobilität senken.

SDA