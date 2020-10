Corona in Winterthur – Maskenpflicht wird erst langsam umgesetzt Seit heute Morgen gilt auf Stadtgebiet Maskenpflicht. Ein Streifzug durch die Altstadt zeigt: Bei vielen ist die neue Regel noch nicht wirklich angekommen. Jonas Keller

Masken auf den Strassen: Viele halten sich bereits daran – doch längst noch nicht alle. Foto: Marc Dahinden

Ab heute gilt Maskenpflicht auf Stadtgebiet. Doch bei allen hat sich das noch nicht herumgesprochen. Nur etwas mehr als die Hälfte trägt bereits den Atemschutz an diesem regnerischen Donnerstagmittag auf den Strassen der Winterthurer Altstadt. Genauer gesagt: Trägt sie vor Mund und Nase, denn unter dem Kinn oder baumelnd am Arm ist bei fast jeder Person eine Schutzmaske zu sehen. Ist die Regel noch nicht klar genug? Ein Mann im Anzug zieht sich rasch seine Stoffmaske über, als er angesprochen wird. «Es braucht sie ja nur, wenn man den nötigen Abstand nicht einhalten kann», so sein Verständnis der neuen Regeln.