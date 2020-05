Verteilaktion der VBZ – Maskenträger auch in vollen Trams noch die Ausnahme Seit gestern verteilen die Verkehrsbetriebe Zürich 50’000 Atemschutzmasken zur Corona-Prävention. Sie hoffen auf einen möglichst grossen Nachahmereffekt. Matthias Scharrer

VBZ-Direktor Guido Schoch verschenkt Masken an ÖV-Passagiere am Bellevue. Foto: Matthias Scharrer

Er ist wieder da: der Stossverkehr. Schon zum Frühstück gibts Staumeldungen – und auf dem Weg durch die Stadt fast einen Zusammenstoss auf einem vollen Radweg. Auch in Zürichs Trams und Bussen ist wieder mehr los, wie VBZ-Direktor Guido Schoch sagt. Er trägt eine leuchtend gelbe Weste über dem grauen Anzug und verteilt Atemschutzmasken an Passanten am Bellevue.