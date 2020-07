Raubüberfall in Dübendorf – Maskierte bedrohen Angestellte mit Messern Zwei bewaffnete Männer haben am Donnerstagabend in Dübendorf einen Selbstbedienungsladen überfallen und dabei mehrere tausend Franken Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand.

Die Bilder der Überwachungskamera zeigen die beiden Täter während des Überfalls. pd / Kantonspolizei Zürich Die Bilder der Überwachungskamera zeigen die beiden Täter während des Überfalls. pd / Kantonspolizei Zürich 1 / 2

Die mit Hygienemasken ausgestatteten Täter betraten kurz nach 21 Uhr via Hintereingang das Geschäft in Dübendorf. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, bedrohten die Täter die anwesenden Angestellten mit Messern und begaben sich dann zum Kassenraum. Dort entnahmen Sie aus einer Kassette mehrere tausend Franken Bargeld und flüchteten anschliessend zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Angestellten kamen mit dem Schrecken davon und wurden nicht verletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Signalement Täter 1: Der Mann turg einen schwarzen Pullover, schwarze Hosen, schwarze Schuhe, eine schwarze Baseball Cap sowie eine weisse «Corona-Hygiene-Maske».

Signalement Täter 2: Der Mann trug einen grauen Kapuzenpullover, grüne Hosen, weisse Schuhe, eine weisse Baseball Cap und eine weisse «Corona-Hygiene-Maske». Beide Männer waren mit Messern bewaffnen und sprachen deutsch mit ausländischen Akzent.

Zeugenaufruf: Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder die Unbekannten aufgrund der Fotos erkennen, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

( mst )