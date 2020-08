Schwierige Badesaison – Massiv weniger Badegäste

in Winterthur Eine Zwischenbilanz zeigt: Die städtischen Badis verzeichnen rund 40 Prozent weniger Eintritte als noch vor einem Jahr. Schuld daran ist aber nicht nur Corona. Thomas Münzel

Corona-Abstandsmarkierungen im Schwümbi Wolfensberg: Das «Wolfi» verzeichnete bis Ende Juli zwar deutlich weniger Eintritte als im Vorjahreszeitraum, dennoch ist die Zwischenbilanz insgesamt besser als in den anderen städtischen Badis. Foto: Enzo Lopardo

Die nächste Hitzewelle rollt an. Am Wochenende werden in Winterthur Temperaturen um die 32 Grad erwartet. Entsprechend gross ist die Vorfreude bei den hiesigen Badis. Denn sie hoffen nach einem verspäteten und schwachen Saisonstart jetzt umso mehr auf viele weitere Badibesucher bis zur Schliessung im September. Auch Andreas Artho, Präsident der Badi Oberwinterthur, versucht, optimistisch zu bleiben: «Ich sage meine Leuten jeweils: Wenn die nächsten fünf Wochen richtig gut über die Bühne gehen, dann sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen.»