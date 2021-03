Bauarbeiten im Tösstal – Massive Umleitung wegen Strassensanierung Die kurvenreiche Girenbadstrasse wird im Frühjahr erneuert. Es kommt zu mehreren Vollsperrungen. Gabriele Spiller

An der Girenbadstrasse wird im Frühjahr intensiv gearbeitet. Foto: Werner Schlaefli

Drei ausgedehnte Vollsperrungen der Girenbadstrasse tangieren den Verkehr in den kommenden Monaten beträchtlich. Die fälligen Bauarbeiten werden in drei Etappen aufgeteilt, wie das Tiefbauamt des Kantons Zürich mitteilt. Vom 15. bis zum 31. März ist der Abschnitt bei der Waldgrenze unterhalb des Gasthofs Gyrenbad bis Einlenker Lettenbergstrasse in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Rot: Instandsetzungsabschnitt vom 15. März bis zum 11. Juni 2021. / Blau: Umleitung Karte: Tiefbauamt Zürich

Vom 1. bis zum 29. April wird vom Einlenker Lettenbergstrasse bis zum Einlenker Weidhofstrasse ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen gearbeitet. Postautos sowie Anwohner vom Gasthof Gyrenbad sowie von Fuster Rauchspezialitäten dürfen die Girenbadstrasse dort weiter befahren. Der letzte Abschnitt bis zur Gemeindegrenze Zell wird dann vom 30. April bis zum 11. Juni in Angriff genommen.