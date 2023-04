Stärkster geomagnetischer Sturm seit 2015 – Massiver Sonnensturm sorgt für spektakuläre Polarlichtbilder Seit Montag früh befindet sich die Erde im Zentrum eines Sonnensturms der zweithöchsten Klasse. Dies führt zu Polarlichtern an Orten, wo sie sonst nicht zu sehen sind.

Spektakuläre Aussicht: Die Südlichter sind über dem neuseeländischen Lake Ellesmere ausserhalb von Christchurch zu sehen. Fotos: Sanka Vidanagama (AFP / 24. April 2023)

Letzten Freitag ereignete sich auf der Sonne eine starke Eruption der zweithöchsten Stufe, die seit Montag früh auf der Erde zu einer besonders starken Aktivität der Nord- und Südlichter führt. Momentan befindet sich die Sonne in einem Stadium zunehmender magnetischer Aktivität. Forscher gehen davon aus, dass diese voraussichtlich 2025 ihr Maximum erreichen wird. Die Ursache für besonders heftige Sonnenstürme sind zudem Eruptionen in Regionen der Sonne mit hoher magnetischer Feldstärke. Gruppieren sich die magnetischen Feldlinien in diesen Regionen um, werden Milliarden Tonnen geladener Teilchen mit hoher Geschwindigkeit ins Weltall katapultiert.

Beliebtes Fotomotiv: Ein Fotograf nimmt die Polarlichter über dem Lake Ellesmere auf (24. April 2023).

Christian Möstl vom Weltraumwetterbüro Geosphere Austria sagte gegenüber dem «Standard», dass die aktuelle Eruption die stärkste seit Juni 2015 sei: «Unsere Mess- und Vorhersagesysteme wiesen bereits am Samstag auf eine sehr wahrscheinliche Struktur des aktuellen Sonnensturms hin, die derzeit auch tatsächlich von Satelliten gemessen wird. Dieser Sturm ist noch ein klein wenig stärker als der Sturm vom 24. März dieses Jahres. Diese beiden magnetische Stürme stellen die stärksten Ereignisse seit Juni 2015 dar.»

Verstärkte Sonnenaktivität: Die derzeit zunehmende magnetische Aktivität der Sonne führt auch zu intensiveren Polarlichtern, wie hier über dem Lake Ellesmere.

Die Sonne befindet sich zurzeit in einem elfjährigen Sonnenzyklus, der im Dezember 2019 mit einem Minimum an Sonnenaktivität begonnen hat. Robert Massey, Geschäftsführer der britischen Royal Astronomical Society, erklärte gegenüber CNN, dass die Nordlichter in den nächsten Jahren darum auch weiter südlich häufiger erscheinen dürften. Vor der Südhalbkugel dürfte das Gleiche für die weiter nördlich des Südpols gelegenen Regionen der Fall sein.

In den Himmel starrend: Eine Frau betrachtet die Nordlichter über ihrer Datscha in Podolye, östlich von St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky (Keystone / 23. April 2023)

Sogar von Deutschland aus zu sehen: Die Nordlichter über dem Himmel der Insel Usedom an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern (23. April 2023). Foto: Christian Grube (Imago)

Spektakuläres Farbenspiel: Die Polarlichter sind über dem Dörfchen Washtucna im US-Bundesstaat Washington zu sehen. Foto: Ted S. Warren (24. April 2023)

Von Violett zu Grün: Die Nordlichter färben den Himmel über Bloomington, Indiana, ein (24. April 2024). Foto: Jeremy Hogan (Imago)

