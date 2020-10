Lockdown für Clubs und Kultur – Massnahmen gegen Kahlschlag in der Nachtkultur gefordert Der Entscheid des Bundesrats bringt Klarheit für die Clubs. Nun fordert die Bar-&-Club-Kommission Massnahmen, um den Schaden zu mindern. Grosse Kulturveranstalter stellen den Betrieb ein. Patrick Gut

Das Hive in Zürich machte bereits vor rund einer Woche aufgrund der damals geltenden Corona-Massnahmen dicht. Am Donnerstag müssen sämtliche Clubs schweizweit schliessen. Archivfoto: Keystone

Der Bundesrat hat am Mittwoch unter anderem die Schliessung von Diskotheken und Tanzlokalen als neue Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus verfügt. In Bars und Restaurants dürfen sich nur noch vier Personen pro Tisch aufhalten, Kontaktdaten müssen aufgenommen werden, und die Gäste müssen sitzen. Neu ist die Polizeistunde auf 23 Uhr angesetzt.

Die Bar-&-Club-Kommission Zürich (BCKZH) zeigte in einer Medienmitteilung Verständnis für den Bundesrat und hielt fest: «Es war wichtig, dass der Bund mit seinem heutigen Entscheid für eine klare Situation sorgte.» Damit der erneute Lockdown des Nachtlebens nicht zu einem kulturellen Kahlschlag in der Stadt Zürich führe, brauche es nun konkrete Zusagen, wie die Branche in der schwierigen Situation unterstützt werden solle.