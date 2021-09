Demonstration in Winterthur – Massnahmen-Kritiker versammeln sich in der Steinberggasse Am Montagabend haben sich Gegner der neuen Covid-Regeln zu einem Picknick getroffen. Rafael Rohner

Picknick als Protest gegen die Zertifikatspflicht in den Restaurants. Foto: Rafael Rohner

Es ist eine friedliche Szenerie in der Steinberggasse am Montagabend: In den letzten Sonnenstrahlen versammeln sich diverse Personen zu einem grossen Picknick. Mehrere Familien mit Kindern sind dabei, auf mitgebrachten Decken und Campingstühlen essen sie Sandwichs oder sie haben sich gleich eine ganze Platte mit Gemüsedip bereitgelegt. Doch grundlos sind diese Leute nicht hier, wie Tafeln und Flyer klarmachen. So wird etwa vor der «Giftspritze» gewarnt, und auf einem mitgebrachten Plakat heisst es: «Wissen ist vorläufig».

Mit dem Picknick demonstrieren die Leute gegen die Zertifikatspflicht. Ein Aufruf mit dem Hashtag «wirmüssendraussenbleiben» kursierte am Nachmittag in sozialen Medien: Man soll Essen, Getränke und eine Decke mitbringen. «Take-away-Food ist natürlich auch möglich, um Solidarität mit der Gastro zu zeigen.»